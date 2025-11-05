Akira Toriyama ja té un mural a Terrassa

Després d’un inici de setmana parlant de coses tan serioses com el pressupost i les ordenances fiscals per a l’any vinent, en aquesta edició hem volgut rebaixar la intensitat. I és que a la ciutat no només hem d’exposar els problemes. De fet, cada dia expliquem el que no està bé, ens fem ressò de les queixes dels veïns, publiquem les detencions i els actes delictius que es cometen a la ciutat. Però també hi ha d’haver espai per a aquells temes que se surten una mica de la normalitat. En definitiva, per als friquis que també viuen a Terrassa. Per sort, a la ciutat, n’hi ha i alguns són molt actius. Tant és així, que han aconseguit que es faci un mural al barri de Sant Llorenç d’homenatge a Akira Toriyama, el creador entre altres de sèries de manga com “Bola de Drac” o “Dr. Slump”, que van marcar tota una generació. I la veritat és que aquesta obra d’art és tan espectacular que no és d’estranyar que Terrassa sigui lloc de peregrinació d’aficionats a aquesta mena de còmic. Tant de bo!\r\n