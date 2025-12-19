Jugar per socialitzar amb l’entorn

Els infants ja estan de vacances. Comença un temps màgic per estar en família. Enguany, hem dedicat aquesta edició especial a recordar les joguines d’abans. Ara que les pantalles omplen el poc temps lliure que tenen els nens i nenes de la ciutat, hem analitzat els motius pels quals els dispositius digitals han reemplaçat el joc actiu i la interacció amb altres infants i l’entorn immediat. Segurament, és una tendència que ja no tornarà enrere. Però hauríem d’educar els nostres fills a jugar també a jocs tradicionals com una manera de socialitzar amb altres persones. Només cal veure el que ens han explicat els terrassencs coneguts sobre quines eren les seves joguines preferides en la infantesa per entendre aquest argument. Tanmateix, no podem oblidar que hi ha infants que ni tan sols poden demanar joguines. Per això, la Creu Roja Terrassa fa un any més la campanya Cap infant sense joguina, que necessita sempre el nostre suport.\r\n