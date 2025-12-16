“OT 2025”, seu Terrassa

Ha acabat “Operación Triunfo 2025”, el “talent show”. La Cristina n’ha estat la guanyadora i el terrassenc Guillo Rist ha tingut un molt bon paper. El Diari de Terrassa ha seguit aquest concurs des del seu inici fa tres mesos. Per què? Doncs perquè es feia des del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC). Un cop més s’ha demostrat el potencial de les instal·lacions terrassenques per fer un programa d’aquestes dimensions. De fet, tant Prime Video com Gestmusic en van fer un bon balanç i van destacar tant les dades de consum a la plataforma, que s’han incrementat un 18% respecte de la temporada anterior, com l’impacte a les xarxes socials, que superen els 1.600 milions de visualitzacions als canals oficials. Ni des d’una part ni des de l’altra confirmen, de moment, una nova edició del “talent show” musical, però Noemí Galera es mostra convençuda que al programa li queda una llarga vida. Esperem que sigui així i que, per descomptat, sigui a Terrassa una edició més.\r\n