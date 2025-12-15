Conservar el patrimoni

Terrassa està plena de patrimoni industrial. Forma part del nostre passat i cada any ho posem en relleu quan celebrem la Fira Modernista. Encara avui trobem edificis amb elements que tothom desconeixia, però que són peces úniques. Què s’ha de fer aleshores? Aquest és el cas de l’edifici situat just a la cantonada del carrer de Topete amb el carrer de Sant Jaume. L’EUIT havia projectat per al 2026 una remodelació integral de l’equipament, que implicava l’enderroc de l’edifici existent i la construcció d’un nou espai docent. Tanmateix, aquest immoble encara conservava elements vuitcentistes, que s’han de protegir. Si més no, l’any 1820, era l’empresa Ballber i Companyia, considerada una de les fàbriques llaneres més antigues de la ciutat. Val la pena, doncs, aturar un projecte com aquest per integrar-lo de la millor manera amb el patrimoni industrial. D’aquesta manera, es donarà més valor al nou edifici.\r\n