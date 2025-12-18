Per una mobilitat de qualitat al Vallès

Els preus de l’habitatge no paren d’augmentar. El problema de l’habitatge no ha impedit que la població de Terrassa i del seu entorn més immediat continuï creixent. Ara bé, aquest increment demogràfic implica disposar de més serveis. Hem de millorar la nostra connectivitat i mobilitat dins del Vallès, i entre el Vallès i les comarques del nostre entorn. La ronda Nord de Terrassa i Sabadell, que avança de manera decidida segons la Generalitat, és un primer pas, però en necessitem més. La B-40 ha d’arribar fins a Granollers per afavorir la connexió entre els dos Vallesos i el Maresme. L’afluència de vehicles al tram inaugurat entre el Baix Llobregat i el Vallès demostra que necessitem una xarxa d’altes prestacions a l’altura de la comarca, així com millorar la xarxa secundària. Per tot plegat, demanem a les administracions de l’Estat i de la Generalitat que impulsin totes aquestes actuacions com més aviat millor.\r\n