Un cop que no es pot oblidar

Sembla mentida, però ja han passat 25 anys de l’assassinat de Paco Cano Consuegra a mans d’ETA. Va ser el 14 de desembre del 2000, quan el terrorisme va colpejar amb força la ciutat. En la confluència entre el carrer del General Milans del Bosch i la ronda de Ponent, van matar un veí de 45 anys, pare de dues filles, marit, lampista de professió i, a ulls de l’organització criminal, un regidor més del Partit Popular a Viladecavalls. Aquell atemptat va unir la societat terrassenca en un rebuig clar contra el terrorisme en una manifestació que va ser històrica. Els ciutadans estaven cansats de la violència i ho van fer saber. Tanmateix, va haver de passar una dècada perquè l’organització cessés la seva activitat. No obstant això, la petjada d’aquell assassinat encara està molt present en la memòria dels terrassencs, com un episodi negre de la nostra història. Cap acte de violència ni de terrorisme ha de tornar a les nostres vides.\r\n