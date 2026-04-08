La Generalitat treballa en un protocol únic per instal·lar “botons liles” contra la violència masclista al transport públic. L’objectiu és actuar de manera coordinada en situacions d’assetjament o abús al metro, tren i autobús –independentment de l’operadora–. Aquesta eina ja es va provar al bus nit de Terrassa i ara es vol estendre. El sistema està dissenyat per ser intuïtiu i d’acció ràpida. El botó es troba instal·lat a l’interior del bus i es pot activar davant de qualsevol percepció de risc, incomoditat o assetjament. Aquesta iniciativa coincideix amb la publicació de les dades de violència masclista a la ciutat. Terrassa va registrar 190 denúncies durant el quart trimestre del 2025. Aquesta xifra suposa un descens d’un 3,1% respecte del trimestre anterior. El 2025 es va tancar amb 818 denúncies per violència masclista, la qual cosa equival a un 29,2% del total comarcal i a un 14,1% menys que a la ciutat l’any 2024. La xifra disminueix, però encara queda molt camí per córrer.\r\n