Opinió

"Botons liles" contra la violència

08 d’abril de 2026

La Generalitat treballa en un protocol únic per instal·lar “botons liles” contra la violència masclista al transport públic. L’objectiu és actuar de manera coordinada en situacions d’assetjament o abús al metro, tren i autobús –independentment de l’operadora–. Aquesta eina ja es va provar al bus nit de Terrassa i ara es vol estendre. El sistema està dissenyat per ser intuïtiu i d’acció ràpida. El botó es troba instal·lat a l’interior del bus i es pot activar davant de qualsevol percepció de risc, incomoditat o assetjament. Aquesta iniciativa coincideix amb la publicació de les dades de violència masclista a la ciutat. Terrassa va registrar 190 denúncies durant el quart trimestre del 2025. Aquesta xifra suposa un descens d’un 3,1% respecte del trimestre anterior. El 2025 es va tancar amb 818 denúncies per violència masclista, la qual cosa equival a un 29,2% del total comarcal i a un 14,1% menys que a la ciutat l’any 2024. La xifra disminueix, però encara queda molt camí per córrer.

Altres opinions