L’acord polític segellat ahir per fer possible l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat arriba després de mesos d’interinitat i obre una etapa que ha de permetre recuperar capacitat d’acció i donar resposta a projectes pendents del país. Entre les actuacions destacades que formen part del pacte, hi ha la previsió del tren orbital, una infraestructura clau per a la mobilitat metropolitana que ha de connectar el territori sense passar per Barcelona i situar el Vallès, i Terrassa, en un eix estratègic de primer ordre. Més enllà d’aquest projecte a futur, des de l’àmbit empresarial es valora positivament el pas endavant cap a l’aprovació d’uns comptes que han de permetre poder invertir, planificar i no frenar l’activitat. En aquest sentit, la Cecot ha insistit en la necessitat que els pressupostos es tradueixin en capacitat d’acció econòmica i en inversions efectives que millorin la competitivitat del país. El repte, ara, és clar: passar dels acords als fets.\r\n