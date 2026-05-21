Sancions per abocar voluminosos

Les sancions per abocar residus voluminosos al carrer poden d’anar dels 6.000 fins als 60.000 euros, segons l’Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de l’Ajuntament. No obstant això, s’ha registrat un augment d’aquests residus a 44 bateries de contenidors, repartides per tota la ciutat. Per això, l’Ajuntament posarà en marxa un pla d’acció per a la reducció de voluminosos a la via pública. Una directriu creada per un equip de treball transversal conformat pel servei de Medi Ambient, la Grua Municipal, la Policia Municipal i Eco-Equip. Es tracta que tothom estigui alerta perquè la ciutat estigui endreçada i neta. De fet, és una campanya més que està fent el govern municipal per cuidar la via pública. Tant de bo la ciutadania actuï amb responsabilitat i de forma cívica. Però si això no passa, l’Ajuntament hauria d’actuar amb mà dura i imposar sancions exemplars als infractors.\r\n