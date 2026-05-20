Cap a un Nadal terrassenc

Estem al mes de maig i costa parlar de Nadal. De fet, seria més normal escriure sobre la Festa Major. Però el Diari de Terrassa publica en aquesta edició una notícia que considerem un pas endavant pel que fa a les festes nadalenques. Si més no, s’ha debatut molt durant els últims anys sobre el model que han de tenir. Terrassa buscava un Nadal propi amb uns referents locals amb els quals s’identifiquin els terrassencs i que, fins i tot, facin de pol d’atracció per a visitants de fora. Després d’alguns anys de tempteig, ara sembla que es comença a avançar. L’Ajuntament ha posat en marxa la licitació per adquirir una nova col·lecció de guarniment lumínic propi inspirat en alguns dels símbols més reconeixibles de la ciutat: el Xiu-xiu, el dàcar, la Masia Freixa i el quinto. La iniciativa, amb un pressupost de més de 100.000 euros, busca reforçar l’atractiu dels carrers terrassencs durant les festes. Sens dubte, anem pel bon camí.\r\n