Equipaments molt necessaris

El ple de maig preveu aprovar els expedients per cedir els terrenys al Servei Català de Salut (CatSalut). Estem parlant del desplegament del Pacte de Salut de Terrassa i del conveni de col·laboració subscrit l’any 2023 entre l’Ajuntament de Terrassa i CatSalut. Des d’aleshores, ja han passat uns anys i s’ha avançat poc. Cada cop són més necessaris aquests equipaments sanitaris. Un exemple és la dels solars del carrer de Pau Marsal. Allà s’havia de construir un CAP, un CUAP i una base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La novetat és que també hi haurà un nou hospital d’atenció intermèdia. També es farà la cessió gratuïta de la porció de sòl per al futur CAP Nord, situada al parc de la República. I, per acabar, d’una parcel·la a l’avinguda de Can Jofresa, destinada a l’ampliació del CAP Sud. El temps passa i com més es trigui a construir aquests equipaments més tard s’arribarà, tenint en compte el creixement de la ciutat.\r\n