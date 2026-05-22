Passar a la zona 2 sí que és una prioritat

Durant l’última setmana s’ha parlat molt sobre el transport. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, van tancar un acord històric, en el marc dels pressupostos, per desenvolupar el futur tren orbital. Mitjançant aquest projecte, Terrassa estarà connectada amb tren a Granollers, i passarà per Sabadell, l’any 2034. Un altre acord entre Illa i els Comuns possibilitarà que s’encarregui un estudi perquè l’R-Aeroport sigui una prolongació de l’R4, que connectaria Terrassa amb l’Aeroport abans del 2030. Ens congratulem que la ciutat estigui involucrada en aquests projectes. Però no ens oblidem que la prioritat pel que fa a la mobilitat de la ciutat és passar a la zona tarifària 2. Això sí que seria un benefici immediat per als terrassencs. I com defensem des de fa gairebé dues dècades, és una reivindicació de justícia. Cada any que passa el greuge econòmic i social és més gran.\r\n