Evitar que la història s’oblidi

15 de maig de 2026

A l’edició de divendres parlàvem de la importància que té la memòria. En aquell cas parlàvem de la història del col·lectiu LGTBIQ+, que s’havia recuperat perquè no s’oblidi la lluita dels activistes durant els setanta i vuitanta. Al diari d’avui parlem d’una altra memòria. Una dotzena d’estudiants dels instituts Can Roca, Montserrat Roig, Pere Viver i Torre del Palau van viatjar a Àustria entre el 8 i l’11 de maig per commemorar el 81è aniversari de l’alliberament dels camps de Mauthausen i Gusen. Aquesta expedició, impulsada per l’Amical de Mauthausen i l’Ajuntament de Terrassa, no només ha estat una lliçó d’història, sinó un descens directe a la memòria del dolor amb un objectiu clar: que el jovent egarenc prengui el relleu per conscienciar la societat i evitar que la història s’oblidi. En uns moments en què l’extrema dreta està en auge, aquesta experiència ha d’estar més present que mai.
 

