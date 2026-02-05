La confiança en Rodalies

L’R4 de Rodalies entre Manresa i Terrassa Nord ja funciona, tot i que amb menys freqüències, amb un tren cada hora. La Generalitat va donar per acabades les obres que s’han fet en aquest tram, amb el tractament de talussos i trinxeres, estabilitzats i protegits amb malles metàl·liques on hi havia hagut esllavissades. Per compensar la reducció de trens, s’ha decidit mantenir el servei complementari d’autobús, mentre la línia no funcioni al 100%. I durant les primeres hores, els usuaris, que no les tenien totes, van preferir agafar el bus. I és que no es pot quantificar l’impacte que ha tingut el caos de Rodalies que hem viscut durant els últims deu dies. Però és clar que a banda dels problemes personals per a milers d’usuaris també hi ha hagut costos econòmics. La manca d’inversió a la xarxa ferroviària ha derivat en aquesta situació. Malgrat totes les accions que s’han pres, tornar a confiar en Rodalies serà molt difícil.\r\n