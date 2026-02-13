Fi a la impunitat dels reincidents

L’aprovació al Congrés dels Diputats de la nova llei contra la multireincidència marca un punt d’inflexió en la lluita contra una realitat que massa sovint s’ha volgut minimitzar: la petita delinqüència també erosiona la convivència, desgasta el comerç i alimenta la sensació d’impunitat als carrers. No parlem de grans titulars ni de crims de sang. Parlem de furts reiterats, de mòbils sostrets, de robatoris de carteres. La iniciativa, impulsada per Junts i avalada per una majoria parlamentària de PP, PSOE i Vox, és també el fruit d’una demanda sostinguda des de l’Ajuntament de Terrassa i de l’Arc Metropolità, que fa anys que reclamen eines legals més eficaces per combatre la reincidència. A partir d’ara, la reiteració del delicte tindrà conseqüències reals, amb penes de presó per a qui acumuli condemnes per furts o sostregui dispositius electrònics amb informació personal. S’acaba amb la impunitat i es reforça el paper del món local.\r\n