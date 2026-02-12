La importància de fer cas a les alertes

El títol de portada d’ahir del Diari de Terrassa deia: “Terrassa, en alerta per vent extrem”. Podia semblar exagerat, però tenint en compte les informacions de Protecció Civil i de l’Ajuntament de Terrassa, s’havia de conscienciar els ciutadans. I sí. El temporal de vent va fer estralls a la ciutat. El seu pas per Terrassa va deixar un balanç final de més de 600 incidències gestionades pels diferents serveis d’emergència i una persona ferida. La virulència de les ratxes, que van oscil·lar entre els 90 i els 100 km/h durant les hores centrals del matí, va situar la cocapital vallesana com la segona ciutat de Catalunya amb més activitat al telèfon 112, només superada per Barcelona. Més de 50 arbres a terra, parcs tancats, murs, teulades i sostres esfondrats, entre altres afectacions. A Terrassa, quan es parla de ventada, sempre ens queda el record de la tragèdia del 2014. I per això ens prenem seriosament els avisos. Aquesta prevenció ens va ajudar ahir.\r\n