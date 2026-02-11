Les condicions del professorat

Docents de la ciutat es van plantar ahir dimecres per denunciar la manca de personal i de recursos a les escoles i instituts. El professorat va anar a la vaga per denunciar la càrrega de treball i demanar millores en les seves condicions laborals. Consideren que no s’està afrontant la diversitat creixent a les aules ni tampoc les ràtios d’alumnes per aula, algunes desbordades. Demanen eliminar l’excés de burocràcia i la sobrecàrrega associada a tutories i reunions, i també reclamen més mans. El Govern de la Generalitat ha impulsat augments pressupostaris en l’àmbit d’Educació en els darrers anys. En tot cas, els problemes d’avui no són d’ara. Fa temps que s’arrosseguen. Estem convençuts que el Govern català farà tot el que estigui a les seves mans per arreglar la situació de professors i mestres. Confiem que la pressió i la unitat del professorat serviran per millorar la seva situació i, sobretot, per oferir una millor educació als nostres fills i nets.\r\n