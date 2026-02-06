L'èxit del projecte Recooperem

Reduir el malbaratament alimentari i assegurar una alimentació digna per a les persones en situació de vulnerabilitat. Amb aquest objectiu, el projecte Recooperem, impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, va celebrar dijous passat el seu desè aniversari amb un gran acte a Sabadell. Volem felicitar el Consell per la iniciativa, que ja ha recuperat 164.000 àpats. Ens agradaria remarcar que el projecte ha estat i és reeixit gràcies al suport de 62 organitzacions públiques i privades. La majoria són escoles, però també hi ha hospitals, empreses de restauració i centres universitaris, entre d’altres. Una iniciativa solidària d’aquestes característiques i amb abast comarcal és avui més necessària que mai: aquesta mateixa setmana hem sabut que el risc de pobresa ha tornat a créixer a Catalunya i que el 36,1% dels menors de 16 anys viuen en situació de risc de pobresa o exclusió social. Desitgem que moltes més entitats s’adhereixin a la iniciativa.\r\n