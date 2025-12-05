Deixem en pau el Nen Jesús

Ja n’hi ha prou. L’alcalde Jordi Ballart ho deia ahir i ens atrevim a afegir que la gran majori de terrassencs pensen el mateix. No té gens de gràcia, ni és cap broma agafar, robar o segrestar el Nen Jesús del pessebre oficial. Que la Policia Municipal hagi d’estar pendent de bretolades com aquestes és trist. De veritat, hem de deixar de ser coneguts arreu de Catalunya i l’Estat perquè cada any hi hagi un episodi com aquest. Vigo és famós per la despesa en il·luminació, Badalona per tenir l’arbre més gran, Sabadell pel Llaminer i... Terrassa pel robatori de les figures del pessebre. No caldria, però hem de recordar que es tracta d’una obra d’art i que està oberta al públic perquè tots els ciutadans en podem gaudir. Fer malbé aquestes figures representa carregar-se l’obra d’un artista i el cost de la reparació per a l’Ajuntament, és a dir, per a tots. Per tant, siguem més responsables. Estem convençuts que el jove detingut ja està penedit de la seva bretolada. \r\n