Progrés cultural i reptes socials

La fase final de la rehabilitació del Condicionament Terrassenc representa un pas important per consolidar un espai propi de les entitats de cultura popular de la ciutat. Amb una inversió d’1,8 milions i un projecte total que arriba als 3,5 milions, l’obra permetrà disposar d’instal·lacions per a assajos, exposicions de gegants i bestiari i altres activitats, amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Mentrestant, la situació de l’Andana, el servei d’acollida temporal per a persones sense sostre, continua pendent d’una nova ubicació definitiva. És positiu que els serveis tècnics treballin a buscar el millor encaix, però la solució no s’hauria de dilatar en el temps. Un trasllat clar i planificat és necessari per garantir la continuïtat del servei i assegurar que els equipaments socials i culturals puguin conviure de manera ordenada. Terrassa necessita planificació per donar estabilitat tant a la cultura popular com als serveis socials.\r\n