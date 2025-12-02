La integració en el creixement

Segons les dades oficials de l’últim cens de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’1 de gener del 2025 hi havia a Terrassa un total de 232.676 habitants. D’aquesta manera, es consolida com la tercera ciutat més poblada de Catalunya, només per darrere de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. El creixement que es preveu imparable es deu, en bona part, per l’arribada de persones estrangeres. De fet, un de cada cinc habitants ha nascut fora de l’Estat espanyol. En concret, 49.488 persones (un 21,27% del total) són nascudes a l’estranger. L’augment més significatiu és el dels nouvinguts procedents de Llatinoamèrica.\r\nJa hem parlat molt sobre el creixement demogràfic de la ciutat i el que pot suposar en els pròxims anys. Avui volem posar un exemple d’èxit d’integració: el projecte SantLlo TV, del col·legi Sant Llorenç del Munt. Es tracta d’un programa televisiu en directe que educa els alumnes, fomenta l’ús del català i la inclusió social.\r\n