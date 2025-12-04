La convivència al transport públic

Terrassa va aprovar de forma inicial el nou text normatiu de l’Ordenança de Bases de Convivència Democràtica. Per primera vegada, es va incorporar un capítol específic sobre l’ús del transport públic urbà. Es tractava d’establir un mecanisme per reduir la pressió al volant i millorar la convivència dins de l’autobús. La norma regula drets com l’accés prioritari a seients per a col·lectius vulnerables, però també obliga a seguir indicacions, mantenir la higiene o fer servir portes correctes. En definitiva, el protocol és clar: el conductor té l’autoritat immediata, i, si cal, hi intervé l’inspector, que decideix si avisa la Policia Municipal, que reforçarà controls. D’aquesta manera, els conductors ja tenen eines per garantir la convivència dins dels autobusos. Aquest enduriment de les normes servirà per protegir els treballadors de situacions perilloses i alhora garantirà que la resta d’usuaris viatgin de forma tranquil·la.\r\n