El camí propi que va cap a Nadal

No sols el fred ambiental anuncia la imminència de l’hivern i la festivitat que porta aparellada. La simptomatologia mercantil en aparadors ja és bestreta sòlida, però la decoració de carrer i l’inici d’activitats de dinamització nadalenca arriben amb advent, i ja són aquí, un any més. Fa temps que Terrassa busca el seu segell propi de Nadal, una marca diferencial similar a la d’altres cites de l’any, però l’empresa no sembla fàcil. Avui s’encén l’enllumenat oficial i ahir va començar a funcionar la pista de gel, que torna al seu emplaçament a la plaça Nova després de l’experiment de l’any passat a Can Boada Casc Antic, no gaire reeixit. Els pessebres són innegociables. El camí que porta de Terrassa a Betlem és particular, exclusiu? L’Ajuntament continua buscant una senda pròpia nadalenca per a Terrassa, però potser el camí l’hem d’emprendre tots plegats. Potser també cal una mena de pacte nadalenc a mitjà termini amb agents de la societat civil.\r\n