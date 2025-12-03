Queda molt per fer en l’accessibilitat

Ahir es va celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat a Terrassa. Una jornada de germanor, però, sobretot, profundament reivindicativa. Enguany, el focus s’ha posat en un dret fonamental sovint oblidat: l’accés a la cultura. De fet, quan es parla de l’accessibilitat s’ha de pensar més enllà de les rampes. Les persones amb discapacitat necessiten una comunicació clara: que els cartells els pugui entendre tothom, amb pictogrames, lectors, audiòfons... Per aquest motiu, és necessari que les administracions incrementin els recursos i unes polítiques socials més potents i amb més pes a escala local. També van fer una crida a la ciutadania perquè en prengui consciència. De fet, l’accés a la cultura no deixa de ser una de les moltes reivindicacions que té aquest col·lectiu, com la gestió dels processos de valoració de la dependència i l’accés a prestacions. En definitiva, queda molt per fer.\r\n