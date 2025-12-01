Es posa en marxa la ZBE a mitges

Ahir va entrar en vigor la zona de baixes emissions (ZBE) a la ciutat. Les càmeres que estan instal·lades dins del perímetre format pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, el parc de Vallparadís, les carreteres de Montcada i Martorell i els carrers de Faraday i Josep Trueta ja van començar a captar les matrícules dels vehicles infractors. Malgrat tot l’enrenou que pot suposar per als ciutadans, en realitat durant el període sense sancions s’ha detectat que menys del 3% del parc mòbil té l’accés vetat. Per tant, la incidència de la mesura serà mínima. Cal recordar, a més, que el sistema atorga 24 dies laborables anuals d’accés lliure a tothom, sense necessitat de tràmit previ. Com que el desembre no queden 24 dies laborables, a la pràctica ningú rebrà una multa aquest any. Passa el mateix amb el gener, que només té 20 dies laborables. Si s’aconsegueix que el ciutadà estigui conscienciat, serà perfecte. Però és clar que, amb tantes excepcions, la ZBE es queda a mitges.\r\n