Dubtes sobre l’aplicació de la ZBE

Terrassa és un dels municipis catalans que ha rebut el requeriment d’informació de la Fiscalia General de l’Estat sobre l’aplicació de la zona de baixes emissions (ZBE). La petició forma part d’un expedient governatiu obert per la Fiscalia, que ha sol·licitat informació detallada sobre com s’estan aplicant les ZBE en uns 150 municipis de tot l’Estat. En el cas català, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental s’encarrega de coordinar la resposta institucional, i ha fet arribar la petició a tots els municipis catalans obligats a implementar una ZBE. En cas de detectar incompliments greus o flagrants, es podrien obrir diligències d’investigació. No és el cas de Terrassa. El calendari de la implantació de la ZBE a la ciutat ja fa temps que és clar i només està pendent de petits serrells per posar-se en marxa. Tanmateix, tenint en compte que cada municipi sembla que està fent la guerra pel seu compte, s’entén que hi hagi dubtes i suspicàcies sobre l’aplicació de la mesura.\r\n