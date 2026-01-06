I després de les festes, les rebaixes

Aquest dimecres dia 7 de gener haurien de començar les rebaixes. Però la dinàmica ha anat canviant en els darrers anys. Cada vegada més comerços, especialment les grans superfícies, avancen els seus descomptes coincidint amb la campanya de Nadal. Fa dies que, fins i tot el petit comerç, llueix cartells de rebaixes als seus aparadors. Ben bé, ja no se sap quan comencen les rebaixes. Abans que arribés Nadal, iniciatives importades de l’àmbit anglosaxó, com el Black Friday i el Cyber Monday, ja s’havien encarregat d’incentivar el consum a les grans i no tan grans superfícies. El que abans eren tres setmanes de rebaixes s’ha acabat convertint en gairebé tres mesos. És el que s’anomena Golden Quartet. Aquest trimestre daurat ha acabat convertint les tradicionals rebaixes de gener en una mena de liquidació final de productes i estocs. Com sempre, aquest increment de dates de rebaixes acaba afavorint els grans i amenaça una vegada més el comerç de proximitat.\r\n