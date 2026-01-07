Reaccionar contra el fred

L’any 2026 ha començat amb una onada de fred intens amb temperatures que han arribat als -3 ºC a la ciutat. Amb aquestes condicions, és fàcil pensar en quina situació viuen les persones sense llar. A Terrassa, hi ha l’Andana, un recurs municipal gestionat per la Creu Roja Terrassa, que té habitualment 36 places. De forma molt encertada, aquest alberg s’ha ampliat aquests dies per acollir fins a 45 persones. El dispositiu activitat aquests dies garanteix no només la pernoctació, sinó també el sopar, l’esmorzar, la dutxa i el servei d’higiene, a més d’un espai segur per passar les nits més fredes. De fet, a Terrassa, els Serveis Socials han identificat poc més de 200 persones en situació de sensellarisme. Amb aquesta xifra, sembla que els serveis de l’Andana es quedarien curts. Tanmateix, en emergències com aquests episodis de fred, disposar d’un alberg com aquests és imprescindible en una ciutat com Terrassa.\r\n