El "boom" de les curses solidàries

Valors com l’esforç, la col·laboració, la superació, l’ajuda, entre molts altres, estan presents en el món de l’esport i, al mateix temps, poden ajudar i repercutir en la vida de les persones de moltes formes diferents. I una d’elles és a través d’accions solidàries. Durant els últims anys, hi ha hagut un esclat de curses amb objectius solidaris a la ciutat. Aquest cap de setmana n’és un bon exemple: la ciutat acull dues cites que combinen activitat física i compromís social, la Magic Line i la cursa i passejada pel Parkinson Leonor González. Però durant l’any n’hi haurà d’altres a Terrassa. Per tant, si ets esportista i vols passar-t’ho bé i al mateix temps ajudar per una bona causa, tens moltes possibilitats de participar-hi. Si no ets esportista, però vols donar suport a iniciatives que volen millorar la vida d’altres persones, posa’t les vambes. En aquest cas, la finalitat és que té valor i per a les entitats que organitzen aquestes curses, encara més.\r\n