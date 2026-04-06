La cultura popular és tendència

Tenim la gran sort a Terrassa de tenir ciutadans i entitats que emprenen. I ho fan no només buscant el seu benefici personal sinó també el col·lectiu. Gràcies a aquests projectes, sovint desinteressats i sense cap altre objectiu que mantenir la tradició i la cultura, es conserven actes com les caramelles a Terrassa. Fa cinc anys es va iniciar per Dilluns de Pasqua com una manera de recuperar una activitat que es feia a altres municipis. Tal com els organitzadors recorden, eren “quatre gats”. Ahir, el recorregut feia goig, ja que estava més ple que mai. I no només això, s’hi podia veure molta canalla acompanyant el seguici. Tant de bo això signifiqui que aquesta tradició tindrà relleu generacional perquè no es torni a perdre. I com hem destacat últimament, la cultura popular a Terrassa és tendència i té èxit. Donem suport a aquestes persones i entitats, que estan aconseguint revifar-la i posant-la al dia, perquè fan una tasca impagable.\r\n