Tecnologia per beneficiar pacients

Sovint parlem de la importància que té la tecnologia en tots els àmbits de la vida. També ho és en la salut. Si més no, cinc hospitals catalans, entre ells l’Universitari de Terrassa (Consorci Sanitari de Terrassa), incorporen la cirurgia robòtica en una aliança pionera de compra conjunta. Es tracta d’una tecnologia avançada que permet dur a terme intervencions quirúrgiques més precises i mínimament invasives a través de petites incisions. Es faran principalment en les especialitats de ginecologia, urologia i cirurgia general. El projecte ha suposat una inversió global de 12,4 milions d’euros i la previsió inicial és arribar a les 1.000 cirurgies robòtiques anuals en el primer any d’activitat. El desplegament del programa implicarà formar més d’un centenar de professionals. Estem, doncs, davant d’una aposta i un avenç molt important per a l’Hospital Universitari de Terrassa, però sobretot suposarà un benefici per als pacients.\r\n