Tendals per suportar la calor

Sembla que no trobem la fórmula amb els tendals que s’instal·len als carrers per fer front a la calor. Fa dos anys, un dels que es van instal·lar al carrer de Sant Pere va caure perquè el sistema d’ancoratges en façanes va fallar a causa del mal estat de l’arrebossat. L’any passat, l’Ajuntament va provar nous models a la zona de petanca del parc de Sant Jordi, a la plaça de l’Apotecari, a la plaça de la Cooperativa i a altres punts. També en van instal·lar un a la plaça de la Torre del Palau. Dies després, a causa de la dana, es van fer malbé les fixacions i va ser necessari retirar-los. Enguany, s’ha anunciat que es posarà un sistema de veles triangulars per fer ombra. El nou projecte descarta les subjeccions superficials i incorpora un sistema de suport molt més sòlid. També es treballa en un altre tendal a la plaça de Lluís Companys. Cal recordar que durant l’estiu, les altes temperatures són un problema de salut i el confort tèrmic és imprescindible per poder caminar pel carrer. I també per gaudir de la ciutat.\r\n