Una oportunitat per modernitzar escoles

Terrassa serà una de les ciutats més beneficiades pel nou fons extraordinari de 100 milions d’euros anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, destinat a la millora i rehabilitació d’equipaments educatius. Segons el Departament d’Educació, a la ciutat hi ha 34 centres susceptibles d’actuació, amb una inversió potencial que podria superar els 3 milions d’euros. Aquesta xifra situa Terrassa com el municipi amb més volum d’intervencions previstes, per sobre d’altres ciutats com l’Hospitalet (28 centres potencials) o Sabadell (27). Els centres inclosos en aquest pla són escoles de primària i instituts escola construïts o rehabilitats íntegrament abans del 2007. És una injecció milionària que s’haurà d’aprofitar per fer millores molt necessàries. Això sí, serà l’Ajuntament qui decidirà quins centres requereixen actuacions prioritàries. En tot cas, és una bona oportunitat per modernitzar escoles que ja han quedat velles i necessiten una rentada de cara.\r\n