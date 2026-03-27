Una preocupació més per als veïns

Una setmana després de l’incendi al pàrquing del Mercat de Can Boada, el problema encara és vigent. De vegades, quan un succés com aquest deixa de ser actualitat, no es tenen en compte les conseqüències que comporta. En aquest cas, hi ha molts veïns afectats, ja que implica la desaparició de 370 places d’estacionament durant un any com a mínim. Es tracta d’un barri que ja estava molt tensionat pel que fa a les places d’aparcament. No oblidem que al final la gestió de la ciutat és la gestió del dia a dia dels ciutadans. Allò que preocupa als terrassencs és que l’espai públic estigui endreçat i net, que es puguin moure sense problemes, la seguretat i qüestions quotidianes com poder aparcar a prop de casa. L’Ajuntament s’ha afanyat a crear un aparcament provisional a la ronda de Ponent. No soluciona tot el problema, però posa una tireta en una ferida. Perquè la solució serà molt més complexa i llarga.\r\n