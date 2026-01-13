A Terrassa ara hi ha 24 gimnasos especialitzats i centres fitnes, xifra que s’acosta a la trentena si s’hi inclouen els clubs multiesportius amb servei de gimnàs. El mes de gener actua com un autèntic trampolí que demostra la consolidació del fitnes com a part de la rutina quotidiana. La dada podria fer pensar que l’oferta d’equipaments d’aquesta mena està per sobre de la demanda. Però no és així. La major part d’aquests espais acostumen a estar plens durant tot el dia i gairebé saturats a les tardes. Les xarxes socials han tingut un paper determinant en la normalització de la pràctica esportiva i en l’expansió de la cultura del gimnàs entre perfils que, fins fa pocs anys, hi eren totalment aliens. En definitiva, el “boom” dels gimnasos i de la vida saludable a Terrassa no només és una moda, sinó una transformació profunda i sostenible en la manera com els ciutadans incorporen l’esport a la seva vida.\r\n