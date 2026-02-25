Tercer lloc en “start-ups”

Bike Ocasión, del sector del comerç electrònic i els mercats web; Kloutit, de l’àmbit de les tecnologies financeres, i el centre tecnològic Leitat són exemples de l’ecosistema de les empreses emergents que destaca ACCIÓ, l’agència del Departament d’Empresa i Treball, en el seu informe anual. Terrassa registra 37 “start-ups” i es manté només per darrere de Barcelona i Sant Cugat del Vallès com a municipis catalans amb més empreses emergents. La ciutat ha perdut una “start-up” respecte a l’any anterior. Es tracta d’un fet anecdòtic, però ens ha de fer reflexionar. Terrassa ho té tot per facilitar el creixement d’aquests negocis. Hi ha talent i una relació propera amb les universitats de primer nivell i de diferents àmbits. A més, hi ha centres d’innovació com Leitat, que treballen amb les últimes novetats. La Cambra de Comerç i la Cecot són suports imprescindibles per a qualsevol negoci. L’únic que ens falta és màrqueting per evitar que els projectes empresarials marxin.\r\n