La qualitat del menjador escolar

A finals de setembre del 2023, famílies de diferents centres van denunciar la qualitat i la quantitat dels dinars als menjadors. L’empresa concessionària Mediterránea de Cátering es feia càrrec d’un servei que no complia amb allò que constava al contracte. Racions escasses, incompliment de menús i de ràtios de monitoratge, a més d’una manca repetida d’ingredients bàsics i d’informes setmanals. L’Ajuntament va fer auditories internes i un seguiment de la comissió de menjadors per avaluar la qualitat del servei. De fet, el 18 de juny del 2025, el consistori va informar que havia decidit prorrogar el contracte de gestió del servei de menjador a Mediterránea de Cátering. Aleshores, les valoracions eren positives. Doncs ara ja no és així. Al Diari hem tornat a rebre denúncies de famílies que es troben amb la mateixa situació que el 2023. Cal, doncs, una inspecció més acurada, perquè juguem amb l’alimentació dels infants.\r\n