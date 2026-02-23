Què fem amb el Recinte Firal?

El Recinte Firal és un dels temes recurrents a la ciutat. Terrassa ha de tenir un recinte firal? O bé un Palau de Congressos? O bé un Palau d’Esports? El que sabem fins ara és que el govern vol tirar a terra l’actual Recinte Firal i fer un palau firal i de congressos al mateix lloc. Fins ara, s’havien estudiat opcions com el polígon Palau Sud o el Vapor Ros, però s’havia descartat després de reunions amb Fira Barcelona, la Generalitat i Fira 2000, l’empresa pública que ajuda els municipis a construir aquest tipus d’infraestructures. Entre altres motius, un equipament d’aquestes característiques ha de tenir bones connexions viàries i ha d’estar ben situat. En tot cas, hauríem de plantejar-nos quins usos tindria aquest palau firal, perquè fos rendible. Sabem que Fira Barcelona centralitza tots els esdeveniments més rellevants de diferents sectors. Per tant, caldria trobar un àmbit nou on fer-se forts. Però també és legítim pensar que no totes les ciutats han de tenir un recinte firal.\r\n