Situacions puntuals al menjador escolar

Com era d’esperar, les imatges de l’escassedat de les racions al menjador escolar publicades al Diari de Terrassa han portat cua. L’Ajuntament ha recordat que amb l’objectiu de reforçar aquest control, el maig del 2025 es va contractar una tècnica dedicada exclusivament al seguiment del servei de menjador. Des de la seva incorporació, ha visitat tots els centres educatius de la ciutat mitjançant visites setmanals sense avís previ, coordinació directa amb les escoles i l’empresa concessionària. La regidora d’Educació, Patricia Reche, reconeix la preocupació generada per les imatges publicades, però defensa la feina feta pel govern municipal: “Som el govern que més ha fet pel menjador escolar i hi estem a sobre com mai”. La regidora subratlla que les incidències detectades corresponen a “situacions puntuals”. Segurament serà així i confiem que no tornarà a haver-hi queixes pel bé de tothom, però sobretot pel bé de l’alimentació dels infants.\r\n