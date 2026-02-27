Potencial egarenc al Mobile

El Mobile World Congress (MWC) tornarà a centrar a partir de dilluns l’atenció mundial. El congrés, que se celebrarà del 2 al 5 de març a Barcelona, arriba enguany al seu 20è aniversari amb unes previsions d’impacte econòmic que baten rècords: 585 milions d’euros per a l’economia catalana. I en aquesta edició, la intel·ligència artificial es perfila com una de les grans protagonistes. En paral·lel, el 4YFN (Four Years From Now), la plataforma dedicada a “start-ups” i emprenedoria digital que es desenvolupa en el marc del MWC, tornarà a convertir-se en l’aparador internacional per a projectes emergents amb vocació global. En aquest context, empreses terrassenques buscaran les seves oportunitats. L’objectiu serà establir aliances estratègiques i obrir nous mercats. La presència egarenca en el gran esdeveniment evidencia la fortalesa d’un teixit empresarial cada vegada més orientat a la digitalització, a la recerca i al desenvolupament tecnològic, amb capacitat per competir.\r\n