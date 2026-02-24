La unitat política durant el 23-F

El Consell de Ministres va aprovar ahir la desclassificació de 153 “unitats documentals” sobre el cop d’estat fallit del 23-F del 1981, amb informes, transcripcions de converses i imatges. Avui al migdia es podrà tenir accés a aquests arxius a la pàgina web de la Moncloa. Aquesta desclassificació del 23-F és una reivindicació històrica de diversos grups del Congrés, que els últims anys han insistit en la necessitat de reformar la Llei de secrets oficials per escurçar terminis. A més, coincideix amb el 45è aniversari del cop d’estat. Ara bé, a efectes pràctics, diversos experts no pensen que aquest moviment tingui una especial transcendència pel que fa a la història tal com la coneixem. Desconcert i tensió extrema era el que es respirava en aquells moments. El Diari de Terrassa ha parlat amb polítics que van viure des del consistori aquell 23-F. Destaquen la unitat que hi havia entre els representats municipals, malgrat les diferències ideològiques.\r\n