El confort climàtic a les escoles

Ja ha arribat el setembre i la ciutat comença a recuperar el pols habitual. Tanmateix, no tornarem a la plena normalitat fins que comenci el curs escolar la setmana vinent. Fins aleshores, les famílies tenen una oportunitat per compartir amb els seus fills moments de jocs al carrer. Sense utilitzar pantalles, poden demostrar que jugar com abans pot ser molt divertit. I hauran d’aprofitar aquests últims moments abans de la tornada a escola. Molts centres, però, iniciaran enguany amb les mateixes deficiències pel que fa al confort climàtic amb què van acabar. Malgrat que s’han diagnosticat quines són les mancances, aquestes escoles encara han de patir altes temperatures a l’estiu. L’Ajuntament abordarà la climatització i el confort tèrmic a les escoles com un dels reptes prioritaris del pròxim curs. És evident que anem tard. En tot cas, aquesta voluntat política s’ha de traslladar amb actuacions com més aviat millor.\r\n