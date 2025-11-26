Un pas endavant per al Vallès

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reafirmar ahir el compromís del seu govern amb la ronda Nord, i va fixar el 2028 com a data d’inici de les obres. El projecte, llargament reivindicat, inclourà diversos estudis –informatiu, d’impacte ambiental, de mobilitat i paisatgístic– i té com a objectiu millorar la connexió entre Terrassa i Sabadell. L’alcalde, Jordi Ballart, ha destacat la importància de mantenir un seguiment proper dels estudis i dels enllaços del traçat, perquè la infraestructura també contribueixi a la mobilitat interna de la ciutat. La Cambra de Comerç de Terrassa i la Cecot han valorat positivament els avenços i han remarcat la necessitat de diàleg constant amb el territori per assegurar solucions eficients i sostenibles. La ronda Nord és un projecte estratègic, i cal esperar que no pateixi més endarreriments i que es dugui a terme segons el calendari previst, i que compleixi finalment amb les necessitats de mobilitat i desenvolupament econòmic del Vallès.\r\n