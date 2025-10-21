El control dels patinets elèctrics

La Policia Municipal de Terrassa està fent una campanya per posar ordre a la circulació dels patinets elèctrics. Les ciutats modernes han d’apostar per mobilitat que no contamini. Però ha de quedar clar que no són una joguina i si algú utilitza el vehicle amb aquesta idea, està posant en risc no només la seva vida. La convivència als carrers no pot formar part d’un joc. Els patinets elèctrics van proliferar ràpidament com una manera de moure’s per la ciutat i amb la mateixa rapidesa van circular per les xarxes socials imatges d’imprudències, fins i tot, patinets circulant per l’autopista. Vam lamentar accidents, fins i tot mortals, i calia legislar. Per això vam aplaudir l’obligatorietat del casc i la prohibició que circulin dos passatgers en un mateix patinet, entre altres mesures. També s’han tret de les voreres, en què eren molt perillosos. A partir del 2 de gener del 2026 hauran de contractar obligatòriament una assegurança d’accidents. Esperem que sigui un pas més per controlar-los.\r\n