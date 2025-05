El culte al cos dels joves, una addicció?

Fa un any parlàvem al Diari de Terrassa d’un fenomen de moda: la cultura dels “gym bros”. Així es defineixen els usuaris de gimnàs obsessionats per mostrar el seu entrenament i que difonen consells a través de les xarxes socials sense tenir cap formació. Avui ampliem l’enfocament d’aquest tema. El culte al cos ha esdevingut en una veritable tendència entre els joves. Mirar-se al mirall i no estar satisfet amb el que es veu és una de les seves principals preocupacions. Per aquest motiu, els gimnasos s’omplen de joves que busquen guanyar múscul i millorar el seu físic. I tenen necessitat de mostrar-se a les xarxes socials. Precisament, l’eclosió d’“influencers” que ho fomenten encara impulsa més aquests hàbits. Aleshores, el culte al cos és una addicció? És evident que l’exercici físic és saludable. Però els joves són el col·lectiu més vulnerable i des de fa temps existeix la creença que el cos defineix gran part del valor d’una persona.