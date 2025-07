Una Festa Major de cine i amb ànima

Una Festa Major de cine. Caye Casas, el director de la reconeguda “La mesita del comedor”, és el Capgròs del 2025, el número 46 de la història. La seva trajectòria passa pel còmic i la il·lustració, però també per les pel·lícules i curtmetratges de terror i comèdia negra, i li va valdre un comentari a les xarxes socials de Stephen King. Abans, un altre Casas, el Xavi va posar l’humor al pregó i va fer que tothom es posés un nas de pallasso. El bomber va passar llista a gent que era a la plaça i al cel. Ja han començat sis dies de festa que els terrassencs gaudiran amb un cartell complet amb 340 activitats. Un bon grapat d’elles seran protagonitzades pels grups de cultura popular. El Diari de Terrassa ha volgut fer l’exercici de saber si aquestes colles tenen relleu generacional, i podem certificar que sí: hi ha molta canalla que seguirà els passos dels més veterans. Per tant, l’ànima de la festa està garantida per a molts anys més. Bona Festa Major!