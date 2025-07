Mig segle de la B-29 (la C-58)

Aquest mes farà 50 anys de la inauguració de l’autopista B-29. Estem parlant de l’actual C-58. Aquesta infraestructura va transformar la relació entre Terrassa i Barcelona. I és que va permetre una comunicació molt més fluida, i va esdevenir una de les vies més transitades del país. L’impacte de la seva construcció, tant en el desenvolupament urbanístic com en els aspectes econòmic i social, encara ressona avui. Si més no, Terrassa era una ciutat mal comunicada. Les alternatives per anar fins a Barcelona eren l’N-150 i la BP-1503. L’autopista va ser concebuda amb criteris molt avançats per a l’època. Per a les generacions actuals no es podrien imaginar moure’s des de la ciutat sense una via com l’actual C-58. Per això, amb aquest context històric, s’ha d’entendre l’importància que era tenir la B-40. En aquest punt, s’ha de recordar que encara falta l’execució de la ronda Nord, una via que ha de transformar la mobilitat actual de la ciutat.