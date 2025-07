Terrassa té 233.000 habitants i preveu arribar als 250.000 el 2030. La ciutat creixerà en població, però també ho ha de fer en serveis. De fet, aquest és el repte més important que té l’Ajuntament actual. Perquè tot allò que no es faci ara per avançat després ens passarà factura, en forma de mancança de necessitats bàsiques. Sempre fem aquesta advertència. No obstant això, s’ha de valorar que l’Ajuntament ha fet un pas endavant en l’àmbit sanitari, un dels pilars del benestar de la població. Terrassa està a punt de fer un nou pas clau per transformar l’Hospital Universitari: el ple debatrà aquest juliol el Pla Especial Urbanístic, que preveu doblar l’edificabilitat del recinte, millorar els accessos i preparar el centre per afrontar els reptes sanitaris fins al 2036. Entre les millores previstes hi ha la construcció de nous edificis, la reordenació de l’entrada, la millora de la gestió de residus i l’increment de places d’aparcament. Prevenir és millor que curar.