Un gran festival de la tardor

La primera edició del Festival Moaré va ser un èxit. Tant per la percepció visual, com per les xifres concretes d’assistència 10.160 persones han visitat el Vapor de Prodis aquest passat cap de setmana. L’ocupació hotelera del cap de setmana ha oscil·lat entre el 70% i el 99%, depenent de l’establiment. Fins i tot, la imatge del Moaré va guanyar un premi LAUS 2025. Per tot plegat, quan va acabar l’any passat ja es preveia que hi hauria una segona edició. I és que Terrassa necessitava un gran esdeveniment a la tardor. I el Moaré és una barreja de moltes coses que atreuen fidels de l’audiovisual i de la moda a la ciutat, A més, les seves activitats es concentren en equipaments emblemàtics: el Vapor Prodis, el Museu Tèxtil, el Vapor Albinyana i Cal Reig. Per tant, la conservació del patrimoni industrial està en el rerefons del festival. Enguany se celebrarà els dies 17, 18 i 19 d’octubre. Tant de bo, torni a reeixir i puguem dir que és una proposta consolidada.