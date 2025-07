Sense abaixar la guàrdia al parc

Des de l’1 de juny, ja s’han calcinat prop de 10.000 hectàrees, xifra que supera les 6.576 del 2019, l’any amb més afectació fins a la primera setmana de juliol. Aquesta campanya ja suma més de la meitat de l’àrea cremada en tot l’estiu del 2012, el més negre des dels anys noranta, quan en total en van cremar 17.922 entre zones forestals i agrícoles. A Terrassa vam tenir un ensurt la setmana passada. I ho va ser perquè el vent va fer revifar el foc que estava molt a prop del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Amb tot plegat, hem d’estar en alerta? La gran majoria d’especialistes i professionals agraris i forestals coincideixen en el mateix: “El perill sempre hi és. Hi ha risc, però no més que altres anys”. És clar que la intensitat de les pluges de la primavera ha deixat prou combustible forestal per pensar en un risc seriós. En tot cas, hem d’estar alerta i sobretot extremar les precaucions, perquè sovint és la mà humana la causant d’aquests incendis.